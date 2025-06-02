Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Аэрофлота на уровне 80 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость акций "Аэрофлота" на уровне 80 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой.

Совет директоров эмитента впервые за шесть лет рекомендовал акционерам одобрить на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня 2025 года, дивиденды за 2024 год в размере 5,27 руб. на акцию.

Датой закрытия реестра объявлено 18 июля.

"Размер дивиденда за 2024 год оказался на 4% ниже нашего прогноза, но зато почти вдвое превысит показатель 2018 года. Дивидендная доходность по акциям авиаперевозчика составляет по текущей цене 7,7%, и для "голубых фишек" такой показатель считается достаточно высоким. Мы подтверждаем нашу целевую цену акций "Аэрофлота" в 80 рублей за штуку на годовом горизонте", - пишет эксперт инвесткомпании.

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