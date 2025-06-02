"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Аэрофлота" на фоне высокой загрузки флота группы и сохраняющегося роста операционных затрат, сообщается в комментарии аналитика Александра Самуйлова.

Крупнейший российский авиаперевозчик представил слабые финансовые результаты за первый квартал 2025 года, констатирует эксперт.

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на акцию, дивдоходность - 7,7%.

Аналитик брокера при этом отмечает, что любое потепление геополитики может вызвать ралли в бумагах "Аэрофлота", так как санкции в сегменте авиаперевозок, на его взгляд, могут быть сняты одними из первых.

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