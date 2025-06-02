Значительное снижение чистых продаж ЦБ может способствовать возврату курса юаня выше 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Значительное снижение чистых продаж ЦБ может способствовать возврату курса юаня выше 11 руб./юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль к концу прошедшей недели заметно укрепился, - отмечают они в обзоре. - Такую динамику валютный рынок показал даже после завершения налогового периода. Судя по данным ЦБ, спрос на валюту сейчас находится на локальных минимумах, и отдельные крупные заявки сейчас двигают рынок сильнее и устойчивее, чем обычно. В понедельник курс CNY/RUB находится у 10,91 руб./юань. В среду будет объявлено об июньских объемах операций с валютой по бюджетному правилу. Значимое снижение чистых продаж ЦБ может способствовать возврату курса выше 11,00 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе снизились - по мнению экспертов банка, причиной стало то, что инвесторы отыгрывали перспективы дополнительного наращивания добычи ОПЕК+ в июле, которое картель официально одобрил на выходных. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $64,1/барр.

На взгляд аналитиков, в целом у котировок в моменте есть риски уйти ниже $63/барр., особенно в случае поступления негативных новостей со стороны "торговых войн".

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