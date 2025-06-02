Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Роснефти

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Роснефти", бумаги эмитента сохраняют статус "акций роста", говорится в комментарии директора аналитического департамента Кирилла Таченникова.

"Финансовые результаты компании за 1К25 в целом совпали с нашими прогнозами и ожиданиями рынка. Исходя из наших расчетов и дивидендной политики, оцениваем долю отчетного периода в полугодовых дивидендах в 8 руб./акцию при дивидендной доходности в 2%, - пишет эксперт. - Разработка проекта "Восток Ойл" позволяет бумагам эмитента (одним из немногих в секторе) сохранить статус "акций роста". При этом они остаются весьма чувствительными к курсу рубля и ключевой ставке - факторам, которые скоро, на наш взгляд, должны стать более благоприятными. Оставляем в силе рейтинг "покупать".

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