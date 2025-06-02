ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% в пятницу - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% в пятницу, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"В качестве основного сценария мы ожидаем, что ключевая ставка по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%, - прогнозирует эксперт. - Несмотря на снижение проинфляционных рисков ввиду замедления инфляции, инфляционные ожидания экономических агентов остаются на высоком уровне. Пока у ЦБ недостаточно аргументов по "заякорению" инфляции, которые говорили бы в пользу снижения ставки уже сейчас. Однако снижение ставки с большей вероятностью можно ожидать во втором полугодии 2025 года".

Тем не менее, банки уже закладывают снижение КС в долгосрочных вкладах, чтобы не фиксировать текущие высокие ставки на длинный период, отмечает Тимошенко. В то же время, кратко- и среднесрочные вклады пока предлагают рынку все еще высокие ставки.

На взгляд эксперта, не стоит сбрасывать со счетов и новости геополитики - пока тут не наступит определенность с возможностью оценить влияние на экономику тех или иных договорённостей и действий, ЦБ проявит осторожность относительно начала цикла снижения ставки.

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