Приближение заседания ЦБ по ставке поддерживает котировки ОФЗ - ПСБ

Геополитика добавляет неопределенности рынкам, однако приближение заседания ЦБ по ставке поддерживает котировки ОФЗ, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"К концу прошлой недели индекс RGBI смог выйти вверх из диапазона 108-109 пунктов, в котором находился с начала месяца, приблизившись к отметке 110 п. (максимум с конца марта 2025 года), - отмечает эксперт в комментарии. - Аппетит к риску поддерживается надеждами на смягчение ДКП ЦБ на ближайших заседаниях. В частности, на прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что замедление инфляции в РФ в последнее время открывает Банку России пространство для решений по денежно-кредитной политике, включая возможность некоторого ослабления ее жесткости. Также глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ".

Геополитика добавляет неопределенности рынкам, однако в преддверии заседания ЦБ фактор ключевой ставки, вероятно, будет иметь определяющий эффект, считает Грицкевич. На ближайшем заседании аналитик ожидает смягчения сигнала, за которым в III квартале, по его мнению, может последовать снижение ставки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.