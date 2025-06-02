Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 77-80 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 77-80 руб./$1, по паре рубль/евро - 88-91 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

Факторами укрепления российского рубля, по мнению эксперта, стали продажи экспортной выручки, которая сформирована еще по предыдущим, условно высоким ценам. Кроме того, сохраняющаяся жесткая ДКП делает рубль очень дорогим.

"Тем не менее, мы рассматриваем данный тренд как краткосрочный, поскольку навес валюты экспортеров будет снижаться, также к лету повысится спрос на валюту на период отпусков, - отмечает Тимошенко. - В фокусе - предстоящее решение по ключевой ставке. В качестве основного сценария мы ожидаем что ключевая ставка по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%. Тем временем не на стороне мировых позиций доллара - судебные тяжбы по внешнеторговым пошлинам в США, в основе которых попытка оспорить решение Дональда Трампа по торговым тарифам".

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