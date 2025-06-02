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02 июня 2025 года 10:18

Рубль утром снижается в паре с юанем в ожидании российско-украинских переговоров

Москва. 2 июня. Китайский юань укрепился на Московской бирже утром в понедельник, рубль опустился в рамках коррекции после роста в предыдущие дни и в ожидании российско-украинских переговоров.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9385 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,88 коп. выше уровня действующего официального курса.

Переговоры делегаций РФ и Украины, как ожидается, в понедельник пройдут в Стамбуле. Как сообщили в Управлении коммуникаций Турецкой республики, переговоры назначены на 13:00 мск в понедельник во дворце Чираган. Делегацию от РФ возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Первый раунд российско-украинских переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. По его итогам, как заявил Мединский, были достигнуты договоренности о том, что каждая из сторон представит свое детальное видение возможного прекращения огня, а также об обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Обмен состоялся 23-25 мая.

"Предстоящая неделя насыщена событиями, которые могут оказать влияние на кратко- и среднесрочный курсовой тренд. В понедельник пройдет очередной этап переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который, впрочем, на фоне событий последних дней не обещает существенного прогресса на мирном треке. Также на текущей неделе Минфин объявит о размере валютных операций по "бюджетному правилу", а ЦБ - об объеме чистых операций на валютном рынке в предстоящем месяце. Существенного влияния на конъюнктуру рынка от данного фактора не ждем. И наконец, в конце рабочей недели Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке, на котором уже 1/3 экспертов ждет смягчения политики. Большинство, в том числе и мы, ориентируется лишь на смягчение сигнала регулятором, с указанием на возможное снижение ключевой на ближайших заседаниях. В этих условиях высокий спрос на рублевые активы сохранится, что будет оказывать значительную поддержку курсу рубля, даже при умеренно негативном геополитическом новостном фоне. Таким образом, на предстоящей неделе ждем сохранения курса рубля в нижней части текущего торгового диапазона 10,8-11,3 за юань и 78-82 за доллар. В середине недели возможны очередные попытки обновления локальных максимумов по курсу рубля. Сегодня ждем консолидации курсовых котировок в районе 10,8-11 рублей за юань", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Цены на нефть уверенно повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $64,26 за баррель, что на 2,37% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,78%, до $62,47 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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