Рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 10,8-11 руб./юань в понедельник - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 10,8-11 руб. за юань на торгах в понедельник, сообщается в материале управляющего эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Предстоящая неделя насыщена событиями, которые могут оказать влияние на кратко- и среднесрочный курсовые тренды, отмечает эксперт.

В понедельник должен пройти очередной этап переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, который, впрочем, на фоне событий последних дней, не обещает существенного прогресса на мирном треке, указывает Попов.

Минфин на неделе объявит о размере валютных операций по "бюджетному правилу", а ЦБ - об объеме чистых операций на валютном рынке в предстоящем месяце. "Существенного влияния на конъюнктуру рынка от данного фактора не ждем", - пишет аналитик банка в обзоре.

Банк России 6 июня проведет очередное заседание по ключевой ставке. "Большинство, в том числе и мы, ориентируется лишь на смягчение сигнала регулятором с указанием на возможное снижение ключевой на ближайших заседаниях. В этих условиях высокий спрос на рублевые активы сохранится, что будет оказывать значительную поддержку курсу рубля, даже при умеренно негативном геополитическом новостном фоне, - указывает Попов в материале ПСБ. - Таким образом, на предстоящей неделе ждем сохранения курса рубля в нижней части текущего торговом диапазоне 10,8-11,3 руб. за юань и 78-82 руб./$1. В середине недели возможны очередные попытки обновления локальных максимумов по курсу рубля. В понедельник ждем консолидации курсовых котировок в районе 10,8-11 руб. за юань".

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