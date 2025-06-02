Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу. Азиатские акции снижаются на торгах в понедельник, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%. Цены на нефть растут в понедельник утром, Brent торгуется у $64,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные, новости компаний и развитие событий во внешнеторговой политике.

Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы увеличились на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в апреле увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,1% в годовом выражении. В марте показатель не изменился в помесячном и поднялся на 2,3% в годовом выражении.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, также вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (как и в марте) и на 2,5% г/г (2,7% в марте). Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка.

Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем дефицит США во внешней торговле товарами в апреле сократился на 46% - до $87,6 млрд, минимума с декабря 2023 года, согласно официальным данным.

Объем импорта упал на рекордные 19,8% - до $276,1 млрд - на фоне новых торговых пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Экспорт вырос на 3,4%, до $188,5 млрд.

Трамп в пятницу обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей.

"Я заключил с Китаем быструю сделку, чтобы спасти его от потенциально очень плохой ситуации (...). Плохие новости в том, что Китай (...) полностью нарушил это соглашение с США. Вот что ты получаешь за то, что пытаешься быть хорошим человеком!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Он также отметил, что надеется обсудить торговые договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином."Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции в пятницу.

Капитализация Gap упала на 20,2% по итогам торгов. Инвесторов разочаровал прогноз владельца сети магазинов одежды на текущий финквартал.

Wells Fargo (SPB: WFC) прибавил 0,4% рыночной стоимости после новостей о том, что этот банк продаст активы в сфере лизинга железнодорожной техники совместному предприятию GATX Corporation и Brookfield Infrastructure. Балансовая стоимость активов составляет около $4,4 млрд.

Цена акций чипмейкера Nvidia Corp. (SPB: NVDA), днем ранее выросшая на 3,2% на сильной отчетности, сократилась на 2,9%.

Marvell Technology Group Ltd., выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы, уменьшила капитализацию на 5,6%.

Котировки бумаг Lowe''s Cos. (SPB: LOW) поднялись на 0,4%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома повысил квартальные дивиденды на 4%, до $1,2 на акцию.

Акции Dell Technologies (SPB: DELL) потеряли в цене 2,1%. Производитель компьютеров сократил чистую прибыль на 3% в первом квартале 2026 финансового года, а скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка. При этом выручка выросла на 5% и превысила консенсус.

Бумаги сервиса потокового вещания Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 1,9% и завершили сессию на отметке выше $1,207 тыс. за штуку после того, как аналитик Evercore ISI Марк Махейни повысил их прогнозную цену на $200 - до $1,35 тыс. - и подтвердил рейтинг "выше рынка".

Costco Wholesale (SPB: COST) нарастила капитализацию на 3,1%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил чистую прибыль в третьем финквартале более чем на 13%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость владельца сети магазинов косметики Ulta Beauty подскочила на 11,8% также на сильной отчетности.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,13% и составил 42270,07 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,01% - до 5911,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,32% и составил 19113,77 пункта.

По итогам мая Dow набрал 3,9%, S&P 500 - 6,2%, Nasdaq - 9,6%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в понедельник, биржи материкового Китая закрыты в связи с Праздником драконьих лодок.

Инвесторы оценивают заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего увеличить пошлины на импорт стали в страну до 50%.

"Мы собираемся повысить на 25%, мы собираемся довести тарифы на сталь в Соединенных Штатах Америки с 25% до 50% ", - сказал Трамп во время выступления на сталелитейном заводе в Уэст-Миффлине (штат Пенсильвания).

Позднее он объявил, что пошлины на импорт стали и алюминия будут удвоены с 25% до 50% со среды, 4 июня.

В минувшую пятницу Трамп также обвинил китайские власти в нарушении заключенных со Штатами в Женеве торговых договоренностей. Пекин отвергает эти обвинения.

Американский президент отметил, что надеется обсудить эти договоренности напрямую с председателем КНР Си Цзиньпином. "Я уверен, что мы поговорим с председателем Си и проработаем этот вопрос", - сказал Трамп на пресс-конференции. Глава американского Минфина Скотт Бессент в воскресенье заявил, что телефонный разговор двух лидеров должен состояться в ближайшее время.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 1,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае повысился до 49,5 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило на выходных Государственное статистическое управление страны. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Майский уровень совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта в апреле. Эксперты ожидали роста до 50,6 пункта.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Longfor Group Holdings, дешевеющие на 6,6%.

Рыночная стоимость CSPC Pharmaceutical уменьшается на 6,3%, New Oriental Education & Technology Group - на 5%, Xinyi Solar Holdings - на 4,6%, China Overseas Land & Investment - на 3,9%.

Капитализация Sands China (SPB: 1928) повышается на 3,1%, Galaxy Entertainment Group - на 1,5%, Chow Tai Fook Jewellery - на 0,7%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,3%, Power Assets Holdings - на 0,2%. Это единственные компоненты Hang Seng, которые торгуются в плюсе.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги SCREEN Holdings и Bridgestone (-3,8% у обеих).

Рыночная стоимость Socionext уменьшается на 3,7%, Sumco - на 3,6%, Advantest - на 3,5%.

Цена бумаг Sumitomo Pharma увеличивается на 5%, Fujitsu - на 4,2%, IHI Corp. - на 2,9%, Nomura Research Institute - на 2,8%, Haseko Corp. - на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,2%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 0,9%, Posco - на 3,4%.

Цена акций Samsung Electronics растет на 0,8%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,3%.

Капитализация BHP снижается на 1,1%, Rio Tinto - на 1,9%.

Цены на нефть уверенно повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

"Если бы альянс решил нарастить добычу еще больше, открытие нефтяного рынка в понедельник было бы реально плохим", - отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингарян.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $64,27 за баррель, что на $1,49 (2,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,57 (0,9%), до $62,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,71 (2,81%), до $62,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,15 (0,25%), до $60,79 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.