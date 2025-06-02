Целевой диапазон индекса Мосбиржи на понедельник - 2740-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов в понедельник, при этом вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оценивается высоко, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

"Учитывая геополитические новости выходных и отсутствие оптимистичных ожидания по очередному раунду прямых переговоров России и Украины, невнятную динамику на рынке нефти, а также дивидендные отсечки, баланс рисков на рынке акций, по нашему мнению, смещается в сторону снижения, - пишет эксперт. - В понедельник ждем, что индекс Мосбиржи вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов. Вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оцениваем как высокие".

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