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02 июня 2025 года 09:33
Целевой диапазон индекса Мосбиржи на понедельник - 2740-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов в понедельник, при этом вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оценивается высоко, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова. "Учитывая геополитические новости выходных и отсутствие оптимистичных ожидания по очередному раунду прямых переговоров России и Украины, невнятную динамику на рынке нефти, а также дивидендные отсечки, баланс рисков на рынке акций, по нашему мнению, смещается в сторону снижения, - пишет эксперт. - В понедельник ждем, что индекс Мосбиржи вернется к проторговке района 2740-2800 пунктов. Вероятность отката к минимумам прошлой недели в ближайшие дни оцениваем как высокие". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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