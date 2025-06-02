Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы и США за май;

- индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за май;

- выступление главы ФРС США Пауэлла;

- возможны прямые переговоры РФ-Украина;

- акции "ЛУКОЙЛа" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год.

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