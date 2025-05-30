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30 мая 2025 года 19:34

Рубль в пятницу слегка понизился в паре с юанем перед выходными днями и на фоне дешевеющей нефти

Москва. 30 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного опустился в рамках коррекции перед выходными днями и после сильного роста по итогам предыдущих торгов, обусловленного новостями на тему продолжения российско-украинских переговоров. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,903 руб., что на 4,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,01 копейки, до 78,6171 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,31 копейки, до 89,2512 руб./EUR1.

Российская делегация будет готова с утра 2 июня к продолжению в Стамбуле переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", - сказал он журналистам в пятницу.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя".

Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, в свою очередь, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"И с нами будет так называемая Е3 - советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании", - сказал Келлог в интервью телеканалу ABC News.

Первый раунд переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая.

Замедление инфляции в РФ в последнее время открывает Банку России пространство для решений по денежно-кредитной политике, включая возможность некоторого ослабления ее жесткости, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Последние месяцы, недели динамика инфляции идет вниз, и это хорошо, у Центрального банка будут возможности как раз в принятии всех необходимых решений с точки зрения жесткости денежно-кредитной политики или ее чуть ослабления", - сообщил министр на лекции в Финансовом университете.

Он подчеркнул, что борьба с инфляцией высокими ставками является одной из причин охлаждения экономики РФ.

"Да, сегодня мы охлаждаем экономику. И видим, что действительно динамика охлаждения идет. Но это плановые наши решения. Это плановые инструменты, которые применяются. И мы после охлаждения дадим опять газу и пойдем дальше развиваться. Так устроена цикличная наша экономика, цикличная наша жизнь. Ничего в этом страшного нет", - подчеркнул Силуанов.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 6 июня. На предыдущем заседании в апреле Банк России сохранил ставку на уровне 21%.

"Несмотря на завершение налогового периода (28 мая), биржевой курс рубля во второй половине недели уверенно преодолел отметку 11 за юань и консолидируется в диапазоне 10,85-10,9 за юань (-1,5% н/н). Не считая отдельных волатильных дней, последний раз в данном диапазоне рубль находился весной 2023 года. В опубликованном на текущей неделе ежемесячном отчете ЦБ "О чем говорят тренды" регулятор в качестве фактора поддержки рубля отметил совокупность сокращения задержек с получением экспортной выручки и одновременного роста поступления средств от более ранних поставок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"На прошедшей неделе рубль возобновил укрепление, и в пятницу курс доллара находился около 78,7 руб., юаня - 10,9 руб. Вероятно, динамика курса национальной валюты будет в центре дискуссии на заседании Банка России по ключевой ставке 6 июня. По-видимому, наибольший вклад в укрепление рубля внесли высокие продажи валюты экспортерами. Дополнительно приток валюты на рынок обеспечивали операции Банка России, однако их объем является прогнозируемой величиной и должен был учитываться в прогнозах аналитиков. Поэтому, вероятно, регулятор не акцентирует внимание на операциях Банка России как значимом факторе укрепления рубля. (. . .) Июнь, вероятно, станет значимым месяцем для оценки реакции рубля на более низкие цены на нефть, уменьшение процентных ставок, происходящее даже при неизменной ключевой ставке, динамику геополитических процессов. (. . .) При этом вероятность снижения ключевой ставки, как представляется, выросла за последние недели из-за ряда факторов, в том числе из-за укрепления рубля, и составляет около 40%. На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 руб., юаня - 10,8-11,4 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

Трейдеры ждут встречи стран ОПЕК+, которая пройдет в выходные. По данным СМИ, "восьмерка" стран ОПЕК+, ранее добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, вновь примет решение о наращивании в июле производства нефти на 411 тыс. баррелей в сутки.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $63,84 за баррель, что на 0,41% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене на 1%, до $60,32 за баррель.

На этой неделе фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 1,4%, WTI - на 1,8%.

Давление на рынок в пятницу также оказали заявления президента США Дональда Трампа, обвинившего китайские власти в нарушении заключенных с Вашингтоном в Женеве торговых договоренностей. Это способствует росту опасений по поводу усиления напряженности в торговой сфере, и соответственно, спада глобальной экономической активности.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 мая опустилась на 12 базисных пунктов - до 20,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу не изменилась относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 20,93% годовых, версия RUONIA на срок три месяца повысилась на 1 базисный пункт, до 21,64% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев также осталась на прежнем уровне - 22,09% годовых.

эб мв

MOEX$#&: GZPR


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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