2 июня. FINMARKET.RU - Среди россиян растет число тех, кто с осторожностью оценивает свои перспективы на российском рынке труда,— что может косвенно свидетельствовать о сокращении темпов появления новых вакансий. Как пишет "Коммерсантъ", это следует из аналитической записки центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС. В ее основе — данные телефонных обследований населения, проведенных центром в марте—апреле этого года.

Так, в последние 12 месяцев несколько снизилась доля респондентов, оценивающих риск потерять работу в следующие три месяца как низкий или очень низкий. Возможно, отмечается в аналитической записке, положение работников на рынке труда начинает ухудшаться по сравнению с ситуацией в 2024 году. Удельный вес работников, которые считали, что найти схожую с текущей работу будет легко или очень легко, снизился с 47–49% в 2024 году до 41% в апреле 2025 года. Соответственно, выросла доля тех, кто считает, что найти такую работу будет трудно или очень трудно (с 45% до 51%).

При этом ситуация с зарплатами пока остается благополучной.