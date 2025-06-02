Люксовые арендаторы ушли, вернутся ли

2 июня. FINMARKET.RU - Самыми пустующими торговыми улицами Москвы в первом полугодии оказались Столешников переулок, Никольская и Кузнецкий Мост, традиционно ориентировавшиеся на люксовых арендаторов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на расчеты консалтинговой компании CMWP. Вакантность здесь варьируется от 13% до 33% и частично продолжает расти, несмотря на общерыночное снижение.

Как отмечают эксперты, российским продавцам одежды и обуви пока не удается заменить ушедших люксовых операторов. При этом, как отмечает вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, собственники помещений в ключевых торговых коридорах пока не спешат понижать арендные ставки, рассчитывая в том числе на возвращение иностранных люксовых брендов. Но эксперт не исключает, что в итоге ситуация приведет к падению цен на 15-20%.

Альтернативный сценарий - редевелопмент части помещений под офисы или апартаменты. Хотя руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева формирует более позитивный прогноз, рассчитывая, что рост потребительских трат во втором полугодии стимулирует открытие новых магазинов.