Автосалоны стремятся оградить себя от конкуренции в будущем

2 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) предложила ФАС установить запрет на прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами. Это ограничение предлагается внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 2026–2030 гг. Об этом говорится в письме за подписью президента РоАД Алексея Подщеколдина на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского от 29 мая, на которое ссылаются « Ведомости ».

В текущей версии проекта распоряжения правительства об утверждении национального плана предусмотрено развитие прямых онлайн-продаж автотехники от производителей и дистрибуторов населению в объеме не менее 5% от общей реализации к концу 2026 г. В 2024 г. в России было продано 1,57 млн новых легковых машин, следует из данных «Автостата».

Как говорится в письме, РоАД выступает за введение запрета таких продаж. Ассоциация мотивирует это необходимостью защиты потребителей и поддержания конкуренции в авторитейле. Кроме того, у дилеров есть необходимые мощности для ремонта и сервисного обслуживания автотехники, чего, как правило, нет у производителей и дистрибуторов, отмечает РоАД.

Развитие прямых продаж может привести к ущемлению прав и интересов дилеров, навязыванию им заведомо невыгодных условий сотрудничества, опасается ассоциация. Например, поставок неликвидных машин, фиксации цен, раздела рынка по территориальному признаку, принудительного введения агентских схем взаимодействия с производителями и дистрибуторами и т. д.

В качестве альтернативы полному запрету прямых продаж РоАД предлагает убрать из проекта национального плана упоминание о производителях и дистрибуторах, что позволит распространить норму о доле в 5% онлайн-продаж на всех участников рынка, следует из письма.

Как пояснил «Ведомостям» исполнительный директор РоАД Игорь Чикин, ассоциация предлагает запретить производителям и дистрибуторам любые прямыенаселению, в том числе. Под прямыми продажами в ассоциации понимают реализацию автомобиля таким образом, когда право собственности на него переходит непосредственно от производителя или дистрибутора к конечному покупателю, уточнил собеседник.