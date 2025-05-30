Рынок акций РФ завершил пятницу ростом к 2830п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в плюсе

Москва. 30 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос в ожидании геополитических новостей со второго раунда переговоров РФ-Украина по урегулированию украинского конфликта, сдерживающим "быков" фактором выступила вновь просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2830 пунктов, при этом локомотивом роста выступили акции "Газпрома" (+1,3%) на корпоративных новостях.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2828,83 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1133,52 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 мая, составил 78,6171 руб. (+12,01 копейки).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,1-3,5%, доллар от ЦБ РФ подешевел на 1,09 рубля.

Чистая прибыль "Газпрома" по итогам I квартала 2025 года по МСФО выросла на 1% - до 660 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики прогнозировали, что прибыль составит 487 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 7% - до 844 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 1% - до 2,81 трлн рублей.

Подорожали в пятницу также акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2%, до 68,42 рубля), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%).

Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 5,27 руб. на акцию, сообщил перевозчик. "Таким образом, компания распределяет чистую прибыль по РСБУ практически в полном объеме. Держатели акций в случае утверждения рекомендации годовым общим собранием акционеров, запланированным на 30 июня 2025 года, получат выплаты впервые с 2019 года", - отметили в "Аэрофлоте".

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2025 г. снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47,2 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 11,5%, до 54,6 млрд руб. Выручка составила 411,3 млрд руб. (+12,6%).

"Интер РАО" не планирует вносить изменения в дивидендную политику, сообщил замгендиректора компании по экономике и финансам Александр Думин в ходе телефонной конференции с инвесторами. "Мы гордимся той стабильной дивидендной политикой, которая в компании утверждена. В настоящий момент каких-то изменений вносить в политику мы не планируем. Пока сохраняем то, что уже есть", - сказал Думин.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в апреле составила 24,3 млрд рублей, сократившись на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении госбанка. Чистая прибыль за 4 месяца достигла 165,5 млрд рублей, показав снижение на 18,6% год к году.

ВТБ прогнозирует чистую прибыль на 2025 год на уровне 430 млрд рублей. Также ВТБ может анонсировать допэмиссию после того, как акционеры на собрании 30 июня примут решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года, ее размер будет небольшим по сравнению с выплачиваемыми дивидендами, сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,7% "префы") по МСФО в I квартале составила 80,3 млрд руб. по сравнению с 94,4 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне 65 млрд рублей.

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя". Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры, сказала она журналистам на брифинге.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова представить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.

Мирные инициативы руководства России, настроенного на продолжение прямых переговоров с Украиной, понятны и очевидны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности организации. Он подчеркнул, что "до тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре", РФ будет продолжать уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом Украины.

В Кремле ожидают, что проекты меморандумов России и Украины будут обсуждаться в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, который ожидается 2 июня, обнародоваться они не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи вырос в преддверии очередного раунда переговоров между Россией и Украиной 2 июня. Дополнительную поддержку могут оказывать ожидания смягчения риторики Банка России в следующую пятницу. Заседание ЦБ станет ключевым событием на следующей неделе, в базовом сценарии ожидается сохранение ставки и смягчение сигнала, считает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынку акций в конце недели не удалось преодолеть сопротивление у 2840 пунктов по индексу МосБиржи. Рынок с надеждой смотрит на активизацию процесса урегулирования украинского конфликта - второй раунд переговоров России и Украины, как ожидается, пройдет в понедельник в Стамбуле. Однако с этим же событием связана и некоторая нервозность в настроениях, ведь ожидания могут снова оказаться завышенными, предупреждает эксперт.

Сдерживающими факторами для подъема в конце недели выступили снижающиеся котировки нефти, золота и других сырьевых товаров, крепкий рубль, а также приближение выходных. В субботу, 31 мая, представители ОПЕК+ соберутся для того, чтобы принять решение по квотам добычи в июле. Альянс может нарастить ее на 411 тыс. б/с. В таком случае нефтяные котировки попадут под давление, считает Шепелев.

В понедельник мировые рынки будут торговаться без бирж Китая, где будет выходной в связи с национальным праздником. Выйдут производственные индексы экономической активности (PMI) в еврозоне и США за апрель. На российском рынке "Группа Астра" (MOEX: ASTR) представит финрезультаты по МСФО за I квартал. Предстоящая неделя может выдаться волатильной. В ее начале инвесторы будут отыгрывать вести со стамбульских переговоров, а после - ждать пятницы, когда ЦБ решит судьбу ключевой ставки. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 июня - 2775-2925 пунктов, заключил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок завершает май с умеренным оптимизмом. В пятницу рынок вырос и немного ускорил подъем после новостей о готовности Украины принять участие в следующем раунде прямых переговоров 2 июня.

"Газпром" (MOEX: GAZP) опубликовал финансовые результаты за I квартал 2025 года по МСФО, в которых продемонстрировал стабильность. При этом стоит отметить, что за 2024 год в целом финансовые показатели "Газпрома" также улучшились (компания вернулась к прибыли после убытка и нарастила выручку на 25,4% г/г), в связи с чем можно говорить о высокой годовой базе сравнения. Ограничивать покупки в "Газпроме" в краткосрочном периоде, тем не менее, может отсутствие дивидендов за 2024 год и неопределенность геополитической ситуации, считает аналитик.

Акции ВТБ находились под сдержанным давлением после того, как в банке не исключили проведения допэмиссии этим летом, объемы которой, впрочем, могут быть небольшими в сравнении с планами по дивидендам за 2024 год, сообщил топ-менеджмент.

На западных фондовых площадках в пятницу наблюдался сдержанный уход от риска. Инвесторы остаются в неуверенности касательно будущей политики Трампа, но в целом американские и европейские акции сохраняют базу для развития роста. Российский рынок акций завершил месяц чуть ниже сопротивления 2830 пунктов по индексу МосБиржи. Судя по всему, второй раунд прямых переговоров с Украиной 2 июня все же состоится, что позволяет участникам поддерживать умеренный оптимизм. Кроме того, на заседании в следующую пятницу ЦБ РФ может как минимум смягчить сигнал в отношении монетарной политики, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, мировые фондовые рынки в пятницу движутся разнонаправленно с преобладанием негативной динамики. Накануне инвесторы испытывали умеренный оптимизм на фоне решения Суда по международной торговле США заблокировать действие взаимных тарифов, введенных Трампом против торговых партнеров, однако затем Апелляционный суд США приостановил это решение и восстановил действие тарифов.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в боковике, границы которого теперь проходят через 2700 и 2950 пунктов. Определить направление нового тренда все еще затруднительно. Чтобы быть более уверенным, индексу нужно либо подняться выше 3050 пунктов, либо опуститься ниже 2600 пунктов, считает Калачев.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что расстановка сил на нефтяном рынке не дает поводов для оптимизма. В ближайшие выходные участники ОПЕК+, скорее всего, примут решение вновь увеличить добычу на 411 тыс. б/с, чтобы не терять свое место на мировом рынке, а заодно "придушить" американских сланцевых производителей. На этом фоне рекомендуется воздержаться от покупки акций отечественной нефтянки, считает эксперт.

О зыбкости надежд на геополитическое потепление говорит и динамика российского рынка акций, который прервал отскок и залег в боковик. Слабее рынка выглядят недавние лидеры - акции наиболее закредитованных компаний и девелоперы.

Для рынка акций РФ краткосрочной целью роста выступает рубеж 2900 пунктов по индексу МосБиржи, где находятся незакрытые "гэпы", но для быстрого достижения этой цели нужны какие-то позитивные новости, считает Антонов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,5%, DAX и FTSE растут на 0,3-0,4%) и слабо "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,4%).

Розничные продажи в Германии в апреле упали на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,2%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в мае остался на уровне предыдущего месяца, составив 52,2 пункта, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса в мае до 50,8 пункта. Аналитики в среднем ожидали пересмотра предварительной оценки с повышением - до 51 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу снижаются в преддверии решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,85 за баррель (-0,4% и -1,2% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $60,3 за баррель (-1% и -1,5% накануне).

Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает в пятницу. Августовские контракты снизились в цене до $62,5 за баррель (-1,3%).

По данным СМИ, "восьмерка" стран ОПЕК+, ранее добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, вновь примет решение о наращивании в июле производства нефти на 411 тыс. б/с.

На этой неделе фьючерсы на Brent с ближайшей датой поставки подешевели на 1,4%, WTI - на 1,8%.

Давление на рынок в пятницу также оказали заявления президента США Дональда Трампа, обвинившего китайские власти в нарушении заключенных с Вашингтоном в Женеве торговых договоренностей. Это способствует росту опасений по поводу усиления напряженности в торговой сфере, и соответственно, спада глобальной экономической активности.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+8,4%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+3,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,9%), ПАО "Промомед" (MOEX: PRMD) (+2,7%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+2,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (НМТП) (+2,3%).

Чистая прибыль НМТП по МСФО в первом квартале 2025 года сократилась на 4,6%, до 10,422 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Совет директоров группы компаний "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (+1,8%, до 0,6222 рубля) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщил золотодобытчик.

Чистая прибыль ЮГК по МСФО в 2024 году подскочила до 8,8 млрд рублей. Это "база для дискуссий по дивидендам", говорил в апреле начальник IR-отдела ЮГК Дмитрий Яковлев. По оценкам аналитиков Альфа-банка, дивиденды могли, исходя из размера чистой прибыли, составить 0,02 рубля на акцию. В то же время аналитики допускали, что компания может вновь отказаться от выплат из-за довольно сильного падения операционных показателей и продаж в 2024 году.

Совет директоров ПАО СК "Росгосстрах" (MOEX: RGSS) (+0,9%) рекомендовал акционерам не распределять полученную по итогам 2024 года чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам прошлого года, сообщил страховщик.

Снизились акции ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-8,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,1%), ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (-2,7%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-2,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,2%).

Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-0,6%) по РСБУ в первом квартале 2025 года составила 50,772 млн рублей по сравнению с убытком в размере 707,3 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась на 20,5%, до 1,39 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,46 млрд рублей (из них 9,81 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,53 млрд рублей на бумаги ВТБ и 6,23 млрд рублей на акции "Т-Технологии").