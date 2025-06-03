Малые технологические компании внесут в контур обязательных госзакупок

3 июня. FINMARKET.RU - Минэкономразвития обсуждаетпо госзакупкам (44-ФЗ) и закупкам госкомпаний (223-ФЗ) на малые технологические компании (МТК). Об этом "Ведомостям" сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Сейчас такой механизм действует для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с порогом выручки до 2 млрд руб. в год. Обязательная квота на закупки у МСП составляет 25% - и по 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием), и по 44-ФЗ (закупки органов государственной и муниципальной власти). В то же время пороги по выручке МТК достигают 4 млрд руб., поэтому часть из них не подпадают под механизм обязательного квотирования.

Чтобы попасть в реестр МТК, компания должна соответствовать утвержденному перечню ОКВЭДов в сфере инновационных технологий (например, разработка ПО, научно-техническая деятельность, разработки в области здравоохранения и т. п.), а также укладываться по годовой выручке в 4 млрд руб. Реестр ведет Минэкономразвития. Сейчас в реестре МТК около 5000 компаний, сообщила Илюшникова.

Инициатива по расширению квоты для МТК поступила от Корпорации МСП (КМСП), пояснил "Ведомостям" ее генеральный директор Александр Исаевич. Для развития МТК и в целом качественного роста сегмента МСП необходимо совершенствовать квоту закупок высокотехнологичной продукции, а также расширять участие МТК в программах "выращивания" с последующим заключением офсетных договоров, считает он.

Как пояснил представитель Минэка, встраивание МТК в производственные цепочки - одна из ключевых отраслевых задач. В связи с этим прорабатывается вопросы увеличения квот по закупкам у МТК.

Данное предложение прорабатывается совместно с заинтересованными ведомствами с учетом положений договора о ЕАЭС и сферы осуществления закупок с участниками МТК, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина.

В 1-м квартале 2025 г. крупнейшие госзаказчики заключили договоры с МСП-поставщиками на общую сумму более 1,8 трлн руб. Это на 14% больше, чем в аналогичный период 2024 г., сообщили в КМСП.