Минфин и ЦБ обсуждают период охлаждения по ПДС

3 июня. FINMARKET.RU - Россияне начали жаловаться на, которые вместо обычных вкладов открыли им счета в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Первые несколько таких жалоб получил и рассмотрел главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин. В связи с этим в Банке России и министерстве финансов обсуждают введение периода охлаждения после заключения договора ПДС. В такой период можно будет легко и без последствий отказаться и вернуть деньги, пишет "Российская газета"

Хотя сами банки не управляют счетами долгосрочных сбережений, они выступают агентами негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые инвестируют деньги россиян в ценные бумаги. Когда сотрудники банков предлагают клиентам заключить договор с НПФ, иногда они некорректно сравнивают их с вкладами. И не предупреждают, что все выгоды программы проявляются только при выполнении условий по сроку действия договора - 15 лет либо по достижении пенсионного возраста. Выяснив позднее, чем условия ПДС отличаются от условий вклада, люди оказываются не готовы к долгосрочным сбережениям и пишут жалобы на банки. Есть жалобы и на сами НПФ.

С начала 2025 года финансовому омбудсмену поступило 31 обращение по договорам долгосрочных сбережений, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Юрия Воронина. По существу было рассмотрено шесть обращений, и в пяти случаях они касались мисселинга, то есть навязывания либо некачественного информирования об услуге. "Хотя на базе этой статистики пока рано делать выводы (ведь обращения по большому счету единичны), все же эти данные показывают, что 80% споров, рассмотренных нами, касаются мисселинга", - говорят в пресс-службе.

Как отметил главный финансовый уполномоченный, установление "периода охлаждения" по таким договорам еще при запуске ПДС в начале 2024 года во многом облегчило бы ситуацию. "Чтобы количество таких споров не росло в геометрической прогрессии, необходимо помимо собственно периода охлаждения предусмотреть порядок реализации права потребителя отказаться от договора долгосрочных сбережений в течение этого периода", - предложил Воронин.

Минфин полностью разделяет это мнение Юрия Воронина. "Считаем, что случаи введения граждан в заблуждение при вступлении в ПДС, безусловно, приводят к негативным репутационным последствиям для самой программы", - заявили "РГ в пресс-службе ведомства.