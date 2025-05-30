Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1 в июне - Freedom Finance Global

Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1 в июне на фоне смягчения риторики ЦБ РФ, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При улучшении внешнего фона или оптимистичных ожиданий на геополитическом треке нельзя исключать роста курса к 75-76 руб./$1, считает эксперт.

"Так, в следующем месяце на динамику рубля в паре с долларом продолжат оказывать влияние геополитические факторы и обусловленные ими риски ужесточения санкций, решение и планы Банка России в отношении ключевой ставки, а также состояние внешнеторгового баланса, - прогнозирует Чернов. - В первом квартале профицит торгового счета немного снизился, но положительное сальдо внешнеторгового баланса все еще оказывает стабилизирующее влияние на рубль. Жесткая ДКП продолжает поддерживать российскую валюту, но 6 июня ЦБ может либо пойти на снижение ставки, либо дать намек на готовность перейти к смягчению монетарных условий. И то, и другое рынок может воспринять как повод для ослабления рубля".

Внешнеполитическая повестка остается, по мнению аналитика, важным риском, так как отсутствие прогресса в урегулировании военного конфликта и возможное усиление ограничительных мер со стороны западных стран создают давление на рубль. В то же время любые позитивные новости или даже слухи, связанные с деэскалацией, способны краткосрочно укрепить курс российской валюты, полагает Чернов.

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