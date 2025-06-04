ЦБ следует повысить таргет по инфляции с 4% до 7%, считают в ЦМАКП

4 июня. FINMARKET.RU - Заместитель гендиректора, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов считает, что ЦБ следует повыситьпо инфляции с текущих 4 до 7% - это позволило бы перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом Блоусов заявил в интервью "Ведомостям" . Изначально установление таргета по инфляции в России в 4% было привязано к среднему показателю в развивающихся странах, когда были ожидания, что Москва должна стать мировым финансовым центром, напомнил он.

"За прошлый год мироваясоставила около 6%. В развитых странах это порядка 2,5-3,5%, в развивающихся - около 8%, если считать балансовым методом. Поэтому текущий таргет потерял свою актуальность", - отметил Белоусов.

При существующих параметрах инфляция очень медленно приближается к ориентиру ЦБ по инфляции. По оценке эксперта, к концу года показатель опустится примерно до 7,5-7,8%, в 2026 г. - до 5,5%. При этом 4% "мы никак не получаем (разве что к концу 2020-х)", указал он. В то же время в ближайшие пару лет можно было бы выйти в диапазон 4,5-5%. "Это означает, что ЦБ начнет, вероятно, медленно смягчать политику. С производством явные проблемы, а инфляция все же снижается. Есть и устные интервенции, что по мере разрешения ситуации политика будет смягчаться", - отметил Белоусов.

Как считет Белоусов, побороть инфляцию можно было бы при условии отсутствия мировых шоков, "но они будут. Мир входит в эпоху турбулентности, неопределенности правил, торговых и финансовых потоков и цен. В связи с этим возможен скачок мировой инфляции, считает эксперт. Россия в этой ситуации "за попытки убить инфляцию любой ценой через ставку может заплатить несколькими годами очень медленного роста и отставанием в технологической гонке", сказал эксперт. По его словам, настоящую стабилизацию могло бы дать решение структурных, социальных проблем, но надо пройти через период сложной экономической политики, контролируемой умеренной инфляции.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 г., вернется к 4% в 2026 г. и будет находиться у цели в дальнейшем. Минэк в апреле повысил прогноз по росту цен к концу года с 4,5% до 7,6%, а достижение таргета также ждет в 2026 г. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле составила 10,23%. Минэкономразвития оценило инфляцию на 20 мая в 9,78% в годовом выражении.

"Сейчас есть риски, что мы во 2-3-м квартале можем скатиться в техническую рецессию", - рассказал Белоусов. Ключевая проблема - это торможение инвестиций, также "мы дошли до предела с точки зрения повышения оплаты труда". При этом у населения мощные стимулы не тратить, а сберегать. Кроме того, из-за действий президента США Дональда Трампа (введение масштабных пошлин в отношении большинства стран) могут быть серьезные затруднения с экспортом. "Сложно сказать, дойдет ли до технической рецессии, - в любом случае мы получим очень сильное торможение", - добавил он. Усугубить ситуацию может возможное повышение ставки, если возникнут проблемы с торговым балансом, а курс и индексация тарифов приведут к новому витку ускорения инфляции, отмечает Белоусов. Прогноз ЦМАКПа по ВВП на этот год - 1,2-1,5%.

В апреле Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП на 2025 г. на уровне 2,5%, несмотря на жесткую ДКП и снижение цен на нефть. Прогноз по ВВП учитывает динамику 1-го квартала и долгосрочные тренды, пояснил журналистам представитель министерства. По данным Росстата, за январь - март ВВП вырос на 1,4%.