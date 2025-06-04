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04 июня 2025 года 09:10
В России появится стандарт общественного капитала бизнеса
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
4 июня. FINMARKET.RU - Российские компании смогут подтвердить свою социальную пользу при помощи новых критериев анализа их деятельности. В России появится стандарт общественного капитала бизнеса. Соответствующий проект постановления правительства готовит к утверждению Минэкономразвития. Документ направлен на унификацию подходов к оценке нефинансовых аспектов бизнеса - вклада в общественное благосостояние, социально-экономическое развитие и реализацию национальных целей страны. Цель стандарта - помочь организациям добровольно раскрывать информацию, показывающую их вклад в стратегическое развитие и модернизацию страны, пишут "Известия". "Минэкономразвития России является регулятором в сфере нефинансовой отчетности. Стандарт разработан министерством в целях дальнейшей систематизации, унификации и сопоставимости данных публичной нефинансовой отчетности о деятельности организации и ее вкладе в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие", - подчеркивает первый замминистра экономического развития Максим Колесников, комментируя проект постановления. Предусмотрены 4 варианта оценки с разным количеством показателей в зависимости от размера компании и уровня раскрытия сведений о ее деятельности (базовый или полный). В первом случае организации получат сокращенный перечень мер господдержки. В число показателей стандарта войдут экологический, социальный, управленческий и экономический блоки. Базовый вариант включает набор из 35 показателей для малых и средних предприятий, полный содержит 44 аспекта. Для оценки крупных компаний в полной и базовой версиях предусмотрено 85 и 44 показателя соответственно, уточняет гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова. Принятие документа создаст прозрачную и единую систему оценки нефинансовых показателей компаний, ожидает генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. "Это повысит доверие инвесторов, расширит доступ бизнеса к господдержке и сделает российские компании более привлекательными по объективным критериям", - уверена она.
Опубликовано Финмаркет
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