ВЭБ привлекут к экспертизе ГЧП-проектов

4 июня. FINMARKET.RU -государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью выше 3 млрд руб. будут проходить экспертизу в.РФ. Минэкономики завершает работу над интеграцией ВЭБ.РФ в механизм оценки инициатив в сфере- проект постановления правительства, регламентирующий порядок участия госкорпорации в этом процессе, представлен Белому дому, пишет "Коммерсант"

Идея верификации ВЭБом ГЧП-проектов нацелена на контроль за распределением рисков между государством и бизнесом. Необходимость этого вызвана, в частности, проблемой появления новых обязательств бюджетов при возникновении рисков при реализации проектов. Для сглаживания ситуации ранее были введены ограничения для дотационных регионов на принятие ими обязательств по новым ГЧП-проектам - они должны составлять не более 10% доходов.

Ранее Минэкономики предлагало распространить механизм экспертизы ВЭБ.РФ на проекты ГЧП стоимостью от 3 млрд руб., но заключения госкорпорации должны были носить рекомендательный характер. В новом документе этот порог сохранен, ноВЭБа будет обязательной для проектов в дотационных регионах. Остальные смогут "проверить" свои проекты у ВЭБа на добровольной основе.

По оценкам ВЭБ.РФ, в этом году добровольной экспертиза будет для 26 регионов.