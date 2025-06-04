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04 июня 2025 года 09:45
ВЭБ привлекут к экспертизе ГЧП-проектов
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DPA/TACC
4 июня. FINMARKET.RU - Проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) стоимостью выше 3 млрд руб. будут проходить экспертизу в ВЭБ.РФ. Минэкономики завершает работу над интеграцией ВЭБ.РФ в механизм оценки инициатив в сфере ГЧП - проект постановления правительства, регламентирующий порядок участия госкорпорации в этом процессе, представлен Белому дому, пишет "Коммерсант". Идея верификации ВЭБом ГЧП-проектов нацелена на контроль за распределением рисков между государством и бизнесом. Необходимость этого вызвана, в частности, проблемой появления новых обязательств бюджетов при возникновении рисков при реализации проектов. Для сглаживания ситуации ранее были введены ограничения для дотационных регионов на принятие ими обязательств по новым ГЧП-проектам - они должны составлять не более 10% доходов. Ранее Минэкономики предлагало распространить механизм экспертизы ВЭБ.РФ на проекты ГЧП стоимостью от 3 млрд руб., но заключения госкорпорации должны были носить рекомендательный характер. В новом документе этот порог сохранен, но экспертиза ВЭБа будет обязательной для проектов в дотационных регионах. Остальные смогут "проверить" свои проекты у ВЭБа на добровольной основе. По оценкам ВЭБ.РФ, в этом году добровольной экспертиза будет для 26 регионов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, проекты, ГЧП, экспертиза, ВЭБ
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