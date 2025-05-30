"Финам" понизил прогнозную цену акций Chevron до $142,9

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. с $167,4 до $142,9 и рейтинг с "покупать" до "держать", потенциал роста составляет 5,1%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Снижение целевой цены преимущественно связано с ухудшением прогнозных финансовых показателей компании из-за коррекции в ценах на нефть и снижения маржи нефтепереработки в США, - указывает эксперт. - Chevron, как и весь американский нефтегазовый сектор, локально оказался под давлением снизившихся из-за действий ОПЕК+ и торговых войн цен на нефть, а также нормализовавшейся маржинальности переработки. Из-за этих факторов Chevron вынуждена умеренно увеличивать долговую нагрузку и сокращать объем обратного выкупа акций, хотя суммарная доходность выплат акционерам и остается высокой. В условиях вероятного профицита на рынке нефти мы не ожидаем восстановления цен до уровней начала года, что, на наш взгляд, будет сдерживать динамику акций Chevron".

Chevron - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ и развитие ВИЭ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.