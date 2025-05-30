Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста по итогам предыдущих торгов

Москва. 30 мая. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов, обусловленного новостями на тему продолжения российско-украинских переговоров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8845 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 3 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,57 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 28 копеек, до 89,26 руб./EUR1.

Российская делегация будет готова с утра 2 июня к продолжению в Стамбуле переговоров по украинскому урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров, ко второму раунду этих переговоров", - сказал он журналистам в пятницу.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя".

Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, в свою очередь, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"И с нами будет так называемая Е3 - советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании", - сказал Келлог в интервью телеканалу ABC News.

Первый раунд переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая.

Замедление инфляции в РФ в последнее время открывает Банку России пространство для решений по денежно-кредитной политике, включая возможность некоторого ослабления ее жесткости, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Последние месяцы, недели динамика инфляции идет вниз, и это хорошо, у Центрального банка будут возможности как раз в принятии всех необходимых решений с точки зрения жесткости денежно-кредитной политики или ее чуть ослабления", - сообщил министр на лекции в Финансовом университете.

Он подчеркнул, что борьба с инфляцией высокими ставками является одной из причин охлаждения экономики РФ.

"Да, сегодня мы охлаждаем экономику. И видим, что действительно динамика охлаждения идет. Но это плановые наши решения. Это плановые инструменты, которые применяются. И мы после охлаждения дадим опять газу и пойдем дальше развиваться. Так устроена цикличная наша экономика, цикличная наша жизнь. Ничего в этом страшного нет", - подчеркнул Силуанов.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 6 июня. На предыдущем заседании в апреле Банк России сохранил ставку на уровне 21%.

"На прошедшей неделе рубль возобновил укрепление, и утром в пятницу курс доллара находился около 78,7 руб., юаня - 10,9 руб. Вероятно, динамика курса национальной валюты будет в центре дискуссии на заседании Банка России по ключевой ставке 6 июня. По-видимому, наибольший вклад в укрепление рубля внесли высокие продажи валюты экспортерами. Дополнительно приток валюты на рынок обеспечивали операции Банка России, однако их объем является прогнозируемой величиной и должен был учитываться в прогнозах аналитиков. Поэтому, вероятно, регулятор не акцентирует внимание на операциях Банка России как значимом факторе укрепления рубля. (. . .) Июнь, вероятно, станет значимым месяцем для оценки реакции рубля на более низкие цены на нефть, уменьшение процентных ставок, происходящее даже при неизменной ключевой ставке, динамику геополитических процессов. (. . .) При этом вероятность снижения ключевой ставки, как представляется, выросла за последние недели из-за ряда факторов, в том числе из-за укрепления рубля, и составляет около 40%. На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет составлять 78-82 руб., юаня - 10,8-11,4 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Котировки нефти слабо снижаются днем в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опустились на 0,05% от уровня закрытия среды, до $64,09 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились на 0,18%, до $60,83 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 1,5% на опасениях, что на предстоящих выходных "восьмерка" стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, примет решение нарастить ее на 411 тыс. б/с в июле.

Трейдеры также следят за противостоянием администрации президента США Дональда Трампа и противников импортных пошлин, которое переместилось в американские суды.

28 мая Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные Трампом. Однако затем апелляционный суд удовлетворил ходатайство Минюста о приостановке действия этого решения на время подготовки администрацией официальной апелляции.