"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "держать" с целевой ценой 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 4 месяца текущего года. Чистая прибыль в апреле упала на 70% г/г до 24,3 млрд руб., а по итогам января-апреля в целом составила 165,5 млрд руб. (-18,6%) при рентабельности капитала 18,2%. Чистый процентный доход банка просел на 58,4% г/г до 82,7 млрд руб.

"Представленную отчетность ВТБ мы оцениваем как в целом нейтральную, - отмечает эксперт "Финама". - Ключевой процентный бизнес банка продолжает оставаться под заметным давлением из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ, хотя в апреле и наметилась тенденция восстановления чистой процентной маржи. При этом быстрый рост комиссионных доходов и крупные нерегулярные доходы позволяют банку демонстрировать достойную прибыль. В ближайшие недели внимание инвесторов будет направлено на предстоящее объявление дивидендов и на новости по поводу параметров допэмиссии".

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