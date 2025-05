Brent торгуется ниже $64/барр.

Рынок акций США завершил сессию четверга в плюсе на фоне серии судебных решений в отношении пошлин. Рынки акций стран АТР снижаются в конце недели. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным ростом, трейдеры оценивали серию судебных решений, касающихся торговых пошлин.

Днем ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными введенные президентом страны Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины. Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время, пока администрация Трампа готовит официальную апелляцию, и это требование было удовлетворено. Апелляционный суд не обозначил, как долго действует его распоряжение о приостановке пошлин.

Ранее Белый дом заявил о готовности обратиться в Верховный суд США в пятницу, если действие решения Федерального суда по вопросам международной торговли, блокирующее пошлины на импорт, не будет приостановлено апелляционным судом.

В центре внимания инвесторов в четверг также оказалась встреча Трампа с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, состоявшаяся по инициативе президента.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ФРС, говорится, что Пауэлл на встрече с Трампом "не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки ее последствий". Пауэлл также отметил, что Федрезерв будет принимать решения по монетарной политике "основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе".

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп в ходе встречи с Пауэллом настаивал на необходимости снижения базовой ставки Федрезервом. Президент считает, что ФРС делает ошибку, не опуская ставку, о чем и сказал Пауэллу, отметила Левитт.

По ее словам, Трамп с Пауэллом не обсуждали возможность смещения главы ФРС с его поста.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 3,3%. Авиаконцерн возобновит поставки самолетов в Китай в следующем месяце, заявил его главный исполнительный директор Келли Ортберг на мероприятии Bernstein в четверг.

Уверенный подъем также продемонстрировали бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (+3,2%). Американский производитель графических процессоров увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2026 фингода, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Кроме того, заметно подорожали акции Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+1,9%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,4%).

Бумаги HP Inc. (SPB: HPQ) подешевели на 8,3% по итогам торгов. Компания объявила о намерении поднять цены на некоторые продукты и ускорить перенос производства из Китая в связи с тарифным давлением. Глава HP Энрике Лорес отметил, что пошлины, введенные США, "оказались выше и затронули больше стран", чем ожидали в компании.

Рыночная стоимость Salesforce Inc. (SPB: CRM) снизилась на 3,3%, несмотря на то, что поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами улучшил годовой прогноз выручки. В первом финквартале этот показатель вырос на 8% и превзошел ожидания рынка.

Капитализация Best Buy Co. (SPB: BBY) упала на 7,3%. Чистая прибыль оператора сети магазинов электроники в минувшем квартале снизилась на 18%. Кроме того, Best Buy ухудшила годовые прогнозы выручки и скорректированной прибыли.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкий, чем ожидалось, рост числа новых заявок на пособие по безработице в США.

Кроме того, Минторг США пересмотрел оценку снижения американской экономики в первом квартале 2025 года до 0,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 0,3%. Эксперты не ожидали пересмотра.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 117,03 пункта (0,28%) и составил 42215,73 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 23,62 пункта (0,4%) - до 5912,17 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 74,93 пункта (0,39%), составив 19175,87 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в пятницу, инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за судебными решениями в США относительно внешнеторговых пошлин.

Как сообщалось, в среду Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными внешнеторговые пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом.

Минюст США в четверг обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие указанного решения, поскольку администрация Трампа готовится его оспорить. Это требование было удовлетворено.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск потерял 0,25%, гонконгский Hang Seng - 1,5%.

Лидерами снижения в составе Hang Seng являются бумаги BYD Electronic (-5,4%), Sunny Optical Technology Group (-5,3%), Tingyi Holding (-4,7%), Lenovo Group (-4,6%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (-4,4%), Netease Inc. (SPB: NTES) (-4%) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,7%).

Тем временем цена акций CSPC Pharmaceutical Group растет на 7,4%, Li Auto (SPB: LI) - на 4%, WH Group (SPB: 288) - на 0,7%.

Японский Nikkei 225 снижается на 0,93%.

Как стало известно в пятницу, промпроизводство в Японии в апреле сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 0,2% в марте. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал еще более существенное снижение - на 1,2%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,5% к марту. Показатель поднялся на 3,3% относительно апреля прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,1%.

Безработица в Японии в апреле осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось.

Самое резкое снижение на бирже в Токио показывают акции Disco Corp., упавшие на 5,1%. Цена бумаг Lasertec Corp. понизилась на 4,3%, Renesas Electronics - на 3,9%, Advantest Corp. - на 3,8%, Tokyo Electron - на 3,6%.

Тем временем капитализация Tokai Carbon увеличилась на 4,1%, Tokai Carbon - на 3,9%, Kyowa Kirin - на 3,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi понизилось на 0,9%.

Промпроизводство в Корее в апреле сократилось на 0,9% относительно марте и подскочило на 4,9% в годовом выражении. Эксперты ждали роста первого показателя на 0,5%, второго - на 4%.

Розничные продажи в стране снизились на 0,9% после спада на 1% в марте.

Стоимость акций производителя микрочипов SK Hynix упала на 3,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,6%. Тем временем капитализация Korea Electric Power (SPB: KEP) увеличилась на 2,2%, Samsung Electronics - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,1%.

Розничные продажи в Австралии в апреле сократились на 0,1% относительно предыдущего месяца. В марте показатель вырос на 0,3%, и аналитики ожидали сохранения этой динамики и в апреле.

Цена бумаг Ramsay Health Care поднимается на 5,4%, Kelsian Group - на 4,8%, тогда как капитализация Coronado Global Resources падает на 8%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск снижается на $0,2 (0,31%), до $63,95 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,75 (1,2%), до $64,15 за баррель.

Срок биржевого обращения июльских фьючерсов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские контракты опустились в цене на $0,19 (0,32%), до $63,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,21 (0,34%), до $60,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $0,9 (1,5%), до $60,94 за баррель.

В среду Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом. Коллегия судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных тарифов. В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время подготовки администрацией Трампа официальной апелляции, и это требование было удовлетворено.

Неопределенность ситуации с пошлинами повышает волатильность на рынке, отмечает Trading Economics.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Как показали вышедшие в четверг официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение на 600 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 мая, уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и роста запасов дистиллятов 700 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 75 тыс. баррелей после сокращения на 457 тыс. баррелей неделей ранее.