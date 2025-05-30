Рубль утром снижается в паре с юанем в рамках коррекции после сильного укрепления накануне

Москва. 30 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже утром в пятницу, рубль опустился в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,922 руб. (+6,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,8 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль может попытаться продолжить волну укрепления в пятницу утром, курс пары юань/рубль способен тогда уйти ниже уровня в 10,8 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"Однако ближе к концу сессии покупки валюты могут возобладать, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу юаня к восстановлению. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что в пятницу китайская валюта проведет торги в диапазоне 10,7-11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Отметим, что не видим фундаментальных поводов для закрепления национальной валюты ниже 11 руб. за юань, ожидая в среднесрочной перспективе перехода рубля к ослаблению".

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя".

Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Советники по безопасности Германии, Франции и Великобритании будут присутствовать на переговорах по Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, в свою очередь, сообщил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"И с нами будет так называемая Е3 - советники по безопасности из Германии, Франции и Великобритании", - сказал Келлог в интервью телеканалу ABC News.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:08 мск снижается на 0,51%, до $63,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,57%, до $60,58 за баррель.

В среду Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными глобальные внешнеторговые пошлины, введенные президентом страны Дональдом Трампом.

В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время подготовки администрацией Трампа официальной апелляции, и это требование было удовлетворено.

Неопределенность ситуации с пошлинами повышает волатильность на рынке, отмечает Trading Economics.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле.