Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 30 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых факторов, в частности, опасений относительно возможного затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, с одной стороны, и ожиданий скорого начала периода смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, с другой стороны. Некоторое давление на котировки российских облигаций окажет и наметившееся ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Власти США надеются, что Россия и Украина проведут на следующей неделе переговоры в Стамбуле, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. "Мы надеемся, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры на следующей неделе в Стамбуле. Мы полагаем, что эта встреча состоится. Это та встреча, к проведению которой призывал президент США Дональд Трамп, к встрече двух сторон и к непосредственному диалогу", - сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, Трамп неоднократно говорил, публично и в частном порядке, лидерам РФ и Украины, что конфликт "надо решить за столом переговоров, а не на поле боя". Она добавила, что Белый дом оповестит общественность, если Трамп решит отправить своего представителя на переговоры.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. Первый раунд переговоров состоялся там 16 мая.

Мирные инициативы руководства России, настроенного на продолжение прямых переговоров с Украиной, понятны и очевидны, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

"Настроены на продолжение серьезного прямого переговорного процесса с Украиной, прерванного ею в апреле 2022 г. (...) Его результатом должно быть такое решение, которое надежно устранило бы первопричины украинского конфликта и угрозы безопасности нашей стране. (...) Украинской стороне предложено встретиться в Стамбуле 2 июня и обсудить содержание наших меморандумов с подходами к переговорному процессу", - сказал Небензя.

Он подчеркнул, что "до тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре", РФ будет продолжать уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом Украины.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг умеренным ростом, трейдеры оценивали серию судебных решений, касающихся торговых пошлин. Днем ранее Федеральный суд США по вопросам международной торговли признал незаконными введенные президентом страны Дональдом Трампом глобальные внешнеторговые пошлины. Коллегия из трех судей поддержала ряд исков, утверждавших, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания введения импортных пошлин.

В четверг Минюст США обратился в апелляционный суд с требованием приостановить действие решения на время, пока администрация Трампа готовит официальную апелляцию, и это требование было удовлетворено. Апелляционный суд не обозначил, как долго действует его распоряжение о приостановке действия решения Федерального суда.

В центре внимания инвесторов в четверг также оказалась встреча Трампа с председателем Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, состоявшаяся по инициативе президента. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ФРС, говорится, что Пауэлл на встрече с Трампом "не обсуждал своих ожиданий относительно денежно-кредитной политики, подчеркнув лишь, что ее направление будет полностью зависеть от поступающей экономической информации и оценки ее последствий". Пауэлл также отметил, что Федрезерв будет принимать решения по монетарной политике "основываясь исключительно на внимательном, объективном и неполитизированном анализе".

Пресс-секретарь Белого дома Левитт заявила, что Трамп в ходе встречи с Пауэллом настаивал на необходимости снижения базовой ставки Федрезервом. Президент считает, что ФРС делает ошибку, не опуская ставку, о чем и сказал Пауэллу, отметила Левитт. По ее словам, Трамп с Пауэллом не обсуждали возможность смещения главы ФРС с его поста.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует снижение (-0,15%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США в конце недели.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в пятницу, инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за судебными решениями в США относительно внешнеторговых пошлин. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск потерял 0,25%, гонконгский Hang Seng - 1,5%. Японский Nikkei 225 снижается на 0,93%. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,9%. И лишь австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,1%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, участники рынка оценивают серию судебных решений по импортным пошлинам США и ждут решения альянса ОПЕК+ относительно темпов наращивания нефтедобычи в июле. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,47%, до $63,85 за баррель. В четверг эти контракты упали в цене на 1,2%, до $64,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,44%, до $60,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,5%, до $60,94 за баррель.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Как показали вышедшие в четверг официальные данные, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,795 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 600 тыс. баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 23 мая, уменьшились на 2,441 млн баррелей, дистиллятов - на 724 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 500 тыс. баррелей и роста запасов дистиллятов 700 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, увеличились на 75 тыс. баррелей после сокращения на 457 тыс. баррелей неделей ранее.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,9 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,899 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,405 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая снизился на 0,1% и составил 112,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,06%, опустившись до 1067,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-07" (-1,48%), "Новотранс-001Р-03" (-0,93%) и "ГТЛК-001Р-04" (-0,61%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,22%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,48%) и "СТМ-001Р-02" (+0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 26,5% годовых. Ставке соответствует доходность к досрочному погашению в размере 29,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Условиями эмиссии предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 15 млрд рублей на уровне 19,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Ритейлер мужской одежды и обуви в РФ Henderson (MOEX: HNFG) (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом не более 1,8 млрд рублей на уровне 19,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 21,34% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Заем размещается в рамках программы облигаций компании на 2 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в июле 2024 года.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-17R со сроком обращения 2,3 года (840 дней) объемом 10 млрд рублей на уровне не выше 17,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 19,09% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на облигации пройдет 3 июня с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение выпуска запланировано на 11 июня.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) сохранил ставку 11-15-го купонов облигаций серии 001Р-02 на уровне 16,4% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей банк разместил в июне 2020 года по ставке полугодового купона 6,2% годовых. Ставка 9-10-го купонов также составляет 16,4% годовых. По выпуску 16 июня предстоит исполнение оферты.

ООО "Феррони" установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей был размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) выкупил по оферте 395 тыс. 50 облигаций серии 002P-04R по цене 100% от номинала. Пятнадцатилетний выпуск на 8,2 млрд рублей был размещен в мае 2022 года. Ставку 13-16-го купонов эмитент установил до оферты в размере 9,85% годовых.