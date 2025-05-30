Цена акций НоваБев технически обладает потенциалом роста на 20-30% на горизонте года - Freedom Finance Global

Акции "НоваБев Групп" с точки зрения технического анализа имеют потенциал роста котировок в пределах 20-30% в ближайшие двенадцать месяцев, говорится в материале аналитика аналитик Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Акционеры эмитента утвердили финальные дивиденды за 2024 год в размере 25 руб. на акцию. С учетом 12,5 руб., выплаченных за первое полугодие, в общей сложности держатели бумаг эмитента получат по 37,5 руб. на акцию, отмечает эксперт.

"С учетом текущей рыночной цены акции в районе 460 руб. годовая доходность Novabev составит около 8,15%. Это обеспечивает привлекательность актива для инвесторов, ориентированных на умеренно стабильный дивидендный доход параллельно с высокими темпами роста операционной эффективности и свободного денежного потока, - указывает Чернов в обзоре. - Акции компании торгуются недалеко от своих исторических минимумов, поэтому с точки зрения технического анализа имеют потенциал роста в пределах 20-30% в ближайшие двенадцать месяцев".

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