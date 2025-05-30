Курс рубля может временно остаться ниже 11 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль способен временно остаться ниже 11 руб. за юань, сообщается в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Они также отмечают, что в дальнейшем у рубля сохраняется потенциал к ослаблению по мере того, как снизившиеся цены на сырье будут с временным лагом влиять на продажи валюты экспортерами.

Котировки нефти марки Brent могут закончить текущую неделю вблизи уровней $64-64,5 за баррель, а дальнейшую динамику сырью зададут решения ОПЕК+ на выходных об итоговых параметрах добычи на июль 2025 года, указывают эксперты.

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