Курс рубля может уйти ниже 10,8 руб./юань в пятницу утром - ПСБ

Рубль может попытаться продолжить волну укрепления в пятницу утром, курс пары юань/рубль способен тогда уйти ниже уровня в 10,8 руб. за юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Однако ближе к концу сессии покупки валют могут возобладать, что приведет к компенсации утреннего роста и переходу юаня к восстановлению. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что в пятницу китайская валюта проведет торги в диапазоне 10,7-11 руб. за юань, - пишет эксперт. - Отметим, что не видим фундаментальных поводов для закрепления национальной валюты ниже 11 руб. за юань, ожидая в среднесрочной перспективе перехода рубля к ослаблению".

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