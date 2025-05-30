Индекс Мосбиржи может закончить неделю в диапазоне 2740-2800п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может закончить текущую торговую неделю в диапазоне 2740-2800 пунктов, тяготея к его нижней половине, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Причиной коррекции рынка во второй половине сессии четверга могли стать желание части инвесторов сократить объем длинных позиций в преддверии выходных для снижения рисков по портфелям, а также существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, - пишет эксперт в комментарии. - В пятницу, в случае отсутствия позитивных геополитических новостей, данная тенденция может сохраниться, что приведет к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в середине недели. В этом случае индекс Мосбиржи может закончить неделю в диапазоне 2740-2800 пунктов, тяготея к его нижней половине".

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