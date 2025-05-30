.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи может закончить неделю в диапазоне 2740-2800п - ПСБ
.
30 мая 2025 года 09:29
Индекс Мосбиржи может закончить неделю в диапазоне 2740-2800п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может закончить текущую торговую неделю в диапазоне 2740-2800 пунктов, тяготея к его нижней половине, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Причиной коррекции рынка во второй половине сессии четверга могли стать желание части инвесторов сократить объем длинных позиций в преддверии выходных для снижения рисков по портфелям, а также существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, - пишет эксперт в комментарии. - В пятницу, в случае отсутствия позитивных геополитических новостей, данная тенденция может сохраниться, что приведет к дальнейшей компенсации роста, продемонстрированного в середине недели. В этом случае индекс Мосбиржи может закончить неделю в диапазоне 2740-2800 пунктов, тяготея к его нижней половине". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 мая 2025 года 18:47
"Финам" присвоил рекомендацию "держать" акциям Newmont Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $54 за штуку, что предполагает потенциал роста на 2,2%, сообщается в материале инвестиционной компании. "Newmont прошла через консолидацию приобретенной в 2023 году австралийской Newcrest Mining и... читать дальше
.30 мая 2025 года 18:37
Вероятны колебания курса рубля в диапазоне 80-83 руб./$1 в июне на фоне смягчения риторики ЦБ РФ, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При улучшении внешнего фона или оптимистичных ожиданий на геополитическом треке нельзя исключать роста курса к 75-76 руб./$1, считает... читать дальше
.30 мая 2025 года 18:16
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Аэрофлота" после оценки результатов компании за 1К25 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Георгия Горбунова. "Аэрофлот" представил неоднозначные результаты за 1К25 по МСФО: выручка увеличилась на 10% г/г до 190 млрд руб.,... читать дальше
.30 мая 2025 года 18:00
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. с $167,4 до $142,9 и рейтинг с "покупать" до "держать", потенциал роста составляет 5,1%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Снижение целевой цены преимущественно связано с ухудшением прогнозных финансовых... читать дальше
.30 мая 2025 года 17:41
"Финам" повысил рейтинг акций "РусГидро" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену акций на уровне 0,55 руб. с потенциалом роста 22%, сообщается в материале инвесткомпании. "Финансовые результаты "РусГидро" за первый квартал 2025 года оказались неплохими, - пишет эксперт Гордей Смирнов. -... читать дальше
.30 мая 2025 года 17:12
Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 6 июня, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В динамике инфляции, ценовых ожиданий бизнеса, экономической активности и розничного... читать дальше
.30 мая 2025 года 16:41
"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $145 за штуку, что предполагает потенциал роста на 4,2%, сообщается в материале инвесткомпании. "Недавняя отчетность NVIDIA оказалась весьма неплохой, - пишет эксперт Игорь Додонов. - На фоне... читать дальше
.30 мая 2025 года 16:17
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "держать" с целевой ценой 104,3 рубля за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. ВТБ обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 4 месяца текущего года. Чистая прибыль в апреле упала на 70% г/г до 24,3 млрд... читать дальше
.30 мая 2025 года 15:44
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы "Ренессанс страхование" по итогам финансовой деятельности за 1К25, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой и Елизаветы Усенковой. Группа "Ренессанс страхование" опубликовала результаты за первый квартал по МСФО. Чистая... читать дальше
.30 мая 2025 года 15:28
Рубль днем немного корректируется вниз в паре с юанем после сильного роста по итогам предыдущих торгов
Москва. 30 мая. Китайский юань немного подрастает на Московской бирже днем в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после сильного роста по итогам предыдущих торгов, обусловленного новостями на тему продолжения российско-украинских переговоров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8845 руб., что на 2,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.30 мая 2025 года 15:03
"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 4,6 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Энергетическая компания представила результаты финансового отчета по МСФО за I квартал 2025 года: - Выручка выросла на 12,6% год к году и... читать дальше
.30 мая 2025 года 14:32
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, полагает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, - отмечает эксперт в комментарии. - Баланс рисков на... читать дальше
.30 мая 2025 года 14:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 75,4 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,5%, стоп-приказ: 63 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Ожидаем сильные показатели эмитента... читать дальше
.30 мая 2025 года 13:32
огнозная стоимость акций ВТБ на горизонте до конца текущего года составляет 120 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. ВТБ, по данным финансовой отчетности по МСФО, сократил чистую прибыль за апрель 2025 года на 70% в годовом выражении (до 24,3 млрд... читать дальше
.30 мая 2025 года 13:00
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Эмитент представил отчетность за 1К25 по МСФО. "Показатели выручки и чистой прибыли совпали с нашими ожиданиями, а EBITDA превысила оценки", - констатирует... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.