Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Германии в апреле;

- предварительный индекс потребительских цен Германии в мае;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в апреле;

- Чикагский индекс производственной активности в мае;

- окончательные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май;

- акции "Татнефти" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год;

- финансовые результаты "Газпрома" и "Аэрофлота" за 1К25 по МСФО;

- акционеры ПАО "Соллерс" обсудят дивиденды за 2024 год;

- акции Henderson и привилегированные бумаги "Лензолото" последний день торгуются с дивидендами за 2024 год.

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