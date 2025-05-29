Цена золота обладает потенциалом роста до $4000/унц. в среднесрочной перспективе - ПСБ

Цена золота обладает потенциалом роста до $4000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, полагают аналитики Банка ПСБ.

"Цены на золото после достижения исторического максимума $3500/унц. скорректировались и перешли к консолидации вблизи уровня $3300/унц., - отмечают эксперты в комментарии. - Среднесрочно видим возможности для продолжения роста драгметалла в направлении $4000. Этому может способствовать спрос на золото со стороны центробанков на фоне шатких позиций доллара, а также сохранение глобальных экономических рисков. Однако в краткосрочной перспективе возможно возобновление коррекции".

Серебро, в свою очередь, с середины апреля движется в диапазоне $32-33,5 за унцию. В отличие от золота оно является и промышленным металлом, поэтому новости по сближению позиций между США и основными торговыми партнерами в рамках переговоров по пошлинам могут привести к росту серебра к локальным максимумам, считаю в банке. В среднесрочной перспективе, по оценкам аналитиков ПСБ, серебро сохраняет привлекательность и при отсутствии экономических шоков может направиться к $37-38/унц.

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