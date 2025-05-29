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29 мая 2025 года 18:53
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% на заседании 6 июня - ББР Банк
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% на заседании 6 июня, сопроводив это решение мягким комментарием, полагают эксперты ББР Банка. По мнению аналитиков, поддержание ставки на этом уровне позволит сохранить жесткость денежно-кредитных условий, что продолжит оказывать сдерживающее влияние на инфляцию, темпы роста ВВП и динамику денежной массы. При этом невысокий спрос на иностранную валюту, вероятно, сохранится, что обеспечит поддержку курсу рубля. Вероятность повышения ставки на данном заседании оценивается экспертами ББР Банка как крайне незначительная - менее 10%. Это обусловлено, по их мнению, рядом факторов: замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий бизнеса создают благоприятные условия для смягчения политики, а не ее ужесточения. Кроме этого, замедление экономического роста (ВВП в первом квартале 2025 года составил +1,4%) указывает на отсутствие перегрева, который мог бы потребовать повышения ставки. "Также профицит ликвидности в банковской системе, достигающий примерно 1 трлн рублей, и стабильность рынка ОФЗ снижают необходимость в ужесточении монетарной политики, - добавляют стратеги банка. - Хотя существуют среднесрочные риски, такие как неоднородность дезинфляции, потенциальный рост тарифов в 2026 году и увеличение денежной массы за счет средств ФНБ, они не требуют немедленного повышения ставки" Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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