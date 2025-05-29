Рубль может оказаться под давлением во 2П25 - ПСБ

Рубль может оказаться под давлением во втором полугодии текущего года из-за активизации импорта и смягчения денежно-кредитной политики, существуют риски роста юаня выше 13 руб. за юань, а доллара выше 95 руб./$1 к концу 2025 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Несмотря на прохождение пика майский налоговых выплат, российская валюта продолжает укрепляться. Поводом к такой динамике, по мнению эксперта, могут быть сразу несколько факторов: поддержку рублю оказывает слабый спрос на валюты со стороны юрлиц, интерес к рублевой ликвидности с точки зрения возможности ее размещения под высокие ставки, а также геополитические новости.

"Текущий выход юаня ниже 11 руб. за юань и доллара ниже 79 руб./$1 считаем временным, так как отсутствуют устойчивые фундаментальные факторы для закрепления валют ниже обозначенных уровней на продолжительное время, - пишет Зварич в комментарии. - Ожидаем, что во втором полугодии рубль может оказаться под давлением из-за активизации импорта и смягчения денежно-кредитной политики. К концу года в рамках данного сценария видим риски роста юаня выше 13 руб. за юань, а доллара - выше 95 руб./$1".

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