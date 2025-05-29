Рубль днем растет в паре с юанем, обновил максимум с мая 2023 года

Москва. 29 мая. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в четверг. Рубль укрепляется на фоне ожиданий новостей на тему продолжения российско-украинских переговоров, сумел обновить максимум с мая 2023 года. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,8655 руб., что на 14,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее юань падал до 10,84 руб. впервые с 11 мая 2023 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 1,01 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,57 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 1,22 рубля, до 88,74 руб./EUR1.

"Рубль вновь открылся вверх к юаню и продолжил активно укрепляться. Пара "юань-рубль" впервые с мая 2023 г. приближалась к отметке 10,84 руб. Затем российская валюта стала корректироваться, но сохраняет хороший плюс. Фьючерсы на другие ключевые рублевые пары несут сопоставимые с парой "юань-рубль" потери. Это предполагает очередное повышение официального курса рубля, который ЦБ публикует после 17:00 мск. Фактор геополитики мог вызвать очередную волну укрепления рубля. Вчера двумя сторонами было объявлено о проведении второго раунда переговоров России и Украины, который должен состояться 2 июня в Стамбуле. Кроме того, американский президент сообщил, что США пока не вводят санкции в отношении РФ, поскольку подобные меры могут помешать быстрому урегулированию украинского конфликта", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Россия пока не получила ответ Киева на предложение провести очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию 2 июня в Стамбуле, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, также пока не планируется телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он добавил, что в случае необходимости разговор с президентом США можно будет согласовать довольно быстро.

"Каналы связи налажены. При необходимости очень быстро можно согласовать такой телефонный разговор. По мере необходимости он может состояться в любой момент", - сказал представитель Кремля. "Но сейчас главное продолжить этот процесс прямых переговоров российско-украинских. И предложено это сделать в Стамбуле", - отметил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова представить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

"Наша делегация во главе с В.Р.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Трамп примерно через две недели узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине.

"Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира на Украине. Он отметил, что не считает нужным сейчас пояснять, что имел в виду, когда на днях утверждал, что Россия "играет с огнем".

Также Трамп заявил в среду, что США пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.

Днем цены на нефть замедлили рост, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повысилась на 0,34% от уровня закрытия среды, до $65,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,45%, до $62,1 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки нефтяных фьючерсов поднимались примерно на 1,5% на новостях о том, что федеральный торговый суд США вынес решение о признании незаконными введенные президентом США Трампом глобальные внешнеторговые пошлины.

В то же время ожидания увеличения предложения из-за ускоренного наращивания производства со стороны ОПЕК+ сдерживают рост цен.

В субботу состоится встреча министров восьми стран альянса, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов нефти на 1 млн баррелей.