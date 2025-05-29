Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций РусГидро

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "РусГидро", бумаги привлекательны для покупок на текущих уровнях, сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова.

"Представленные результаты эмитента за 1К25 по МСФО оцениваем как сильные, в целом показатели оказались лучше наших расчетов", - отмечает эксперт.

Компания реализует масштабную инвестиционную программу, и по итогам отчетного периода вложения достигли 45 млрд руб., а чистый денежный поток - с учетом выплаты процентов по долгу - оказался отрицательным (25 млрд руб.).

"Принимая во внимание высокую долговую нагрузку (отношение чистого долга к EBITDA на конец 1К25 составило 3,3 против 3,4 на конец 2024 года), правительство рассматривает возможность разрешить "РусГидро" не выплачивать дивиденды, и в этой связи мы не ожидаем возобновления выплат в ближайшее время, - указывает Горбунов. - Вместе с тем обсуждается ряд инициатив, которые могут способствовать росту операционной прибыли, включая дополнительную индексацию цен на мощность и выход ГЭС на либерализованный рынок на Дальнем Востоке".

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