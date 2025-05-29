"Финам" открыл торговую идею: покупать акции СПБ Биржи с целью 350 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "СПБ Биржа" с целью 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 41,7%, стоп-приказ: 200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, отмечают аналитики. Доступ к этому контракту получили профучастники в тестовом режиме, как сообщил журналистам представитель торговой площадки.

"С технической точки зрения цена скорректировалась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 200 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19", - указывают в "Финаме".

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