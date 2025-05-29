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29 мая 2025 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции СПБ Биржи с целью 350 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "СПБ Биржа" с целью 350 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 41,7%, стоп-приказ: 200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, отмечают аналитики. Доступ к этому контракту получили профучастники в тестовом режиме, как сообщил журналистам представитель торговой площадки. "С технической точки зрения цена скорректировалась к сильному уровню поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 200 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,19", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СПБ/БИРЖА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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