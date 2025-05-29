Вероятно продолжение роста цены нефти в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение роста нефтяных котировок в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

В ходе торгов 29 мая нефть марки Brent дорожает на 1,77%, техасская WTI растет в цене на 1,98%, а российская экспортная Urals прибавляет только 0,46%, констатирует аналитик. По его мнению, драйвером роста для котировок жидких углеводородов стало решение ОПЕК+ сохранить текущие добычные квоты, хотя ожидалось их дальнейшее повышение. Участники соглашения договорились о создании механизма для установления базовых уровней добычи на 2027 год. Это решение сигнализирует о стремлении поддерживать стабильность рынка и предотвращать профицит в долгосрочной перспективе, подчеркивает Чернов.

Еще одним значимым событием, на взгляд эксперта, стало решение Федерального суда США, который заблокировал большую часть тарифов, введенных администрацией Трампа под предлогом чрезвычайной ситуации в экономике.

"Учитывая текущие тенденции, можно прогнозировать продолжение роста нефтяных котировок в краткосрочной перспективе, - отмечает аналитик. - На среднесрочном горизонте многое будет зависеть от решений ОПЕК+ относительно квот на добычу, развития ситуации с санкциями против российского нефтегазового секторе и общей динамики мировой экономики. При благоприятном стечении обстоятельств цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $65-70/барр. к концу 2025 года".

На взгляд стратега инвесткомпании, Трамп сможет добиться введения некоторых пошлин, хотя наверняка они и будут снижены в обмен на увеличение экспорта энергоресурсов из США. На этом фоне Brent будет колебаться в диапазоне $60-67/барр.

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