ЦБ РФ решится начать цикл смягчения ДКП в 3К25 - ПСБ

ЦБ РФ решится начать цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в III квартале 2025 года, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов.

С 20 по 26 мая прирост цен составил 0,06%, замедлившись с 0,07% неделей ранее. Годовой уровень инфляции продолжил снижаться: 9,8% г/г против пиковых 10,4% г/г в первой половине апреля. Торможение инфляционных процессов наблюдается повсеместно, но происходит в основном за счет добывающего сегмента, подчеркивается в комментарии.

"Все указывает на то, что инфляционный тренд системно сломлен. ЦБ необходимо убедиться в устойчивости процесса и переходить к снижению ключевой ставки. Думаем, что регулятор решится начать цикл смягчения ДКП в III квартале 2025 года", - делает вывод эксперт банка.

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