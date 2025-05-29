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29 мая 2025 года 13:03

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в июне - Альфа-банк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании в июне, говорится в обзоре Альфа-банка.

Согласно данным Росстата, инфляция составила 0,06% н/н за 20-26 мая после 0,07% н/н неделей ранее. На взгляд экономистов банка Натальи Орловой и Валерии Кобяк, ситуация с ростом цен остается благоприятной - со второй недели апреля инфляция остается на уровне 0,1% н/н, или ниже этого значения. В итоге по состоянию на 26 мая рост цен составил 0,21% с начала месяца, или 9,8% г/г.

"Тем не менее благоприятная динамика недельной инфляции вряд ли будет решающим аргументом для ЦБ РФ при принятии решения по ставке, учитывая рост инфляционных ожиданий населения второй месяц подряд, индексацию тарифов ЖКК летом и жесткий рынок труда", - считают эксперты.

Они также обращают внимание на макроэкономический опрос Банка России, проведенный среди экономистов из различных организаций, который, на их взгляд, продемонстрировал небольшой рост уверенности в том, что ЦБ РФ удастся обеспечить снижение инфляции к цели на горизонте 2026 года - если в прошлом опросе прогноз инфляции на конец 2026 года был на уровне 4,8% г/г, то согласно обновленным прогнозам этот показатель снизился до 4,6% г/г.

"Консенсус-прогноз экспертов дает ЦБ РФ больше аргументов в пользу сохранения ключевой ставки на неизменном уровне, чем в пользу перехода к ее снижению. Мы ждем сохранение ставки на уровне 21% на заседании в следующую пятницу", - прогнозируют Орлова и Кобяк.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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