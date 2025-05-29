Инвесторы ждут смягчения сигнала и снижения ставки ЦБ на ближайших заседаниях - ПСБ

Спрос на длинные ОФЗ на аукционах Минфина сохраняется - инвесторы ждут смягчения сигнала и снижения ставки ЦБ на ближайших заседаниях, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Повышенный спрос на длинные ОФЗ (11-15 лет) на аукционах Минфина наблюдается третью неделю подряд - объем размещения составляет более 90 млрд руб. еженедельно, - констатирует эксперт. - Спрос на более короткие выпуски более сдержанный, однако позволяет министерству размещать бумаги полностью в рамках свободных лимитов (по 50 млрд руб.). При этом индекс RGBI с начала мая остается в узком диапазоне - 108-109 пунктов, что может свидетельствовать о накоплении позиции в ОФЗ институциональными инвесторами в преддверии заседания регулятора".

Недельная инфляция на 26 мая составила 0,06%, годовая замедлилась до 9,8%, что, на взгляд аналитика, подтверждает тренд на затухание инфляционных процессов.

Грицкевич ожидает, что это позволит ЦБ смягчить свой сигнал поставке 6 июня, что поддержит котировки госбумаг на вторичном рынке.

Стратег банка сохраняет свою рекомендацию по доле облигаций с фиксированным купоном на уровне ~50% в долговом портфеле.

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