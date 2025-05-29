Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пересмотренный ВВП США в 1-м кв. 2025 года (15:30 МСК);

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в апреле (17:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19:00 МСК);

- совет директоров "Транснефти" по дивидендам за 2024 год;

- акционеры "ФосАгро", SFI, "Акрона" обсудят дивиденды за 2024 год;

- финансовые результаты "РусГидро" за 1-й кв. 2025 года по МСФО;

- квартальные результаты Dell Tech, Best Buy.

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