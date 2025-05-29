Индекс Мосбиржи может подняться к 2900п - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2900 пунктам в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"В указанном районе расположены незакрытые "гэпы" по индексу от 12 и 15 мая 2025 года. Там без новых позитивных драйверов логично ждать как минимум торможения", - отмечает эксперт.

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