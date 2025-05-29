Индекс Мосбиржи может перейти в четверг к консолидации у текущих уровней - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации у достигнутых уровней на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Инвесторы отыграли геополитические новости и могут занять выжидательную позицию, что будет способствовать боковому движению рынка, в результате чего индекс Мосбиржи может провести сессию в диапазоне 2800-2850 пунктов. При этом улучшение ситуации на глобальных рынках, в частности рост цен на нефть, лишь умеренно поддержат российские акции", - пишет эксперт в комментарии.

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