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29 мая 2025 года 09:51

Цены рублевых корпбондов в четверг могут подрасти благодаря геополитическим новостям и данным об уровне инфляции

Москва. 29 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря как позитивным сообщениям на геополитическую тематику, так и опубликованным новым еженедельным данным об уровне инфляции в России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил накануне, что Россия готова представить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. "Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном МИД в среду.

Президент США Дональд Трамп примерно через две недели узнает, желает ли Россия в самом деле урегулировать конфликт на Украине. "Я дам вам знать примерно через две недели, в течение двух недель. Мы выясним это очень скоро", - заявил он в Белом доме в ответ на вопрос, хочет ли Россия, по мнению Трампа, мира на Украине.

Также президент США заявил, что Штаты пока не вводят санкции в отношении России, так как такие меры могут помешать быстрому урегулированию конфликта на Украине. "Единственная причина - это то, что в ситуации, когда я считаю, что мы близки к сделке, мне не хотелось бы все испортить", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему он не вводит санкции против Москвы.

Тем временем вышедшие накануне вечером данные Росстата зафиксировали сохранение низких темпов инфляции в России. Так, инфляция в РФ за неделю с 20 по 26 мая составила 0,06% после 0,07% с 13 по 19 мая, 0,06% с 6 по 12 мая. С начала месяца рост цен к 26 мая составил 0,21%, с начала года - 3,34%. Из данных за 26 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 26 мая замедлилась до 9,78% с 9,90% на 19 мая (после 10,23% на конец апреля).

ЦБ РФ перед заседанием совета директоров 6 июня рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил в среду зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе. Инвесторы оценивали новости компаний, следили за развитием ситуации в международной торговле, а также изучали протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Руководители ФРС полагают, что могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе. При таком развитии событий придется определять приоритеты и решать - поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или же снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

В то же время участники заседания согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда в США демонстрируют устойчивость, хотя прогноз на будущее и стал более неопределенным.

Азиатские рынки акций растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают внешнеторговые новости из США и итоги заседания Банка Кореи. Введенные американским президентом Дональдом Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом США, сообщают американские СМИ.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки". Он подчеркнул, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". Ожидается, что Белый дом будет обжаловать судебное решение, отмечает Trading Economics.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,1%. Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,8%. Банк Кореи в четверг понизил размер базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до минимальных с сентября 2022 года 2,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть активно поднимаются утром в четверг после существенного роста по итогам предыдущей сессии, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск повышается на 1,45%, до $65,84 за баррель. В среду эти контракты подорожали на 1,26%, до $64,90 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 1,52%, до $62,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов повысилась на 1,56%, до $61,84 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем накануне министры стран ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября. В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,732 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,756 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 мая вырос на 0,33% и составил 112,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,35%, поднявшись до 1068,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+1,69%), "ГТЛК-001Р-07" (+1,25%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,94%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,73%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,36%), "Почта России-001Р-10" (-0,31%) и "АФК Система-1Р-20" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) зафиксировала объем размещения 2-летних облигаций серии 002P-02 в размере 12 млрд рублей при первоначально заявленном не менее 5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 22,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 25,28% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Техразмещение запланировано на 30 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 400 млрд рублей.

ООО "Совкомбанк лизинг" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 5-летних облигаций серии БО-П10 на уровне 2% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. По займу установлена амортизационная система погашения: по 2,08% от номинала будет погашено в даты выплат 13-59-го купонов, еще 2,24% номинала - в дату окончания 60-го купона. Объем эмиссии пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. Техразмещение состоится 30 мая.

ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-04 с переменными купонами в размере 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 28 мая. В ходе премаркетинга объем займа планировался на уровне не выше 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Финальный ориентир спреда - 400 базисных пунктов. Техразмещение выпуска запланировано на 2 июня. Флоатер доступен только квалифицированным инвесторам, минимальный лот - 1,4 млн рублей.

АО "Рольф" после сбора заявок инвесторов приняло решение разместить только выпуск с фиксированными купонами серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей и перенести размещение флоатера серии 001Р-09 на более поздний срок. Компания 28 мая провела сбор заявок на два 2-летних выпуска облигаций серий 001P-08 и 001P-09. Планировалось, что совокупный объем двух выпусков составит 1 млрд рублей. По выпуску серии 001P-08 купоны будут ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Финальный ориентир ставки купонов установлен на уровне 25,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 28,71% годовых. Купоны по выпуску серии 001P-09 планировались ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Финальный ориентир спреда к КС был установлен на уровне 600 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 июня. Выпуск с фиксированными купонами доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) зафиксировала объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-14 в размере 45 млрд рублей. Сбор заявок на облигации с привязкой к ключевой ставке Банка России прошел 28 мая. Финальный спред к ключевой ставке был установлен по нижней границе этого диапазона - на уровне 190 базисных пунктов. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Техническое размещение облигаций запланировано на 3 июня.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") 30 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-03 с офертой через 1,5 года объемом не менее 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не более 450 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ОАО "РЖД" установило ставки 15-20-го купонов облигаций серии 001P-07R объемом 10 млрд рублей на уровне 18% годовых. Компания разместила выпуск в июне 2018 года по ставке 7,3% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют полугодовые купоны. Выпуск размещен в рамках программы облигаций "РЖД" объемом до 150 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 40 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) выкупил по оферте 15 млн 472,373 тыс. облигаций серии 001Р-22Р по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 20 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 77,36% займа. Десятилетний выпуск на 20 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года по ставке полугодовых купонов 9,1% годовых до исполненной оферты. Ставку 6-11-го купонов до следующей оферты в мае 2028 года банк установил на уровне 17,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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