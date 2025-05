Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Рынки акций Азии растут в четверг на решении суда о блокировке пошлин Трампа. Нефть продолжает дорожать в четверг утром на данных о запасах в США, Brent торгуется у $65,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе.

Инвесторы оценивали новости компаний, следили за развитием ситуации в международной торговле, а также изучали протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Руководители ФРС полагают, что могут столкнуться с трудным выбором, если инфляция будет ускоряться параллельно с ростом безработицы, говорится в протоколе. При таком развитии событий придется определять приоритеты и решать - поднимать ставки для борьбы с повышенной инфляцией или же снижать их для обеспечения максимальной занятости и стимулирования экономического роста.

В то же время участники заседания согласились, что в настоящее время экономический рост и рынок труда в США демонстрируют устойчивость, хотя прогноз на будущее и стал более неопределенным.

Лучшие результаты среди компонентов индекса Dow Jones Industrial Average продемонстрировали котировки бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH), прибавившие 1,1%. Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 0,2%, Visa Inc. (SPB: V) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%.

Капитализация Tesla (SPB: TSLA) сократилась на 1,7%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%. Цена акций Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысилась на 0,2%.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшилась на 0,5%. Инвесторы ждали отчетности чипмейкера, которая должна была быть опубликована уже после завершения сессии.

Котировки бумаг Cadence Design Systems (SPB: CDNS) и Synopsys Inc. (SPB: SNPS), разработчиков используемого в производстве полупроводниковой продукции программного обеспечения, упали на 10,7% и 9,6% соответственно после сообщения Financial Times о том, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от них приостановить предоставление услуг китайским компаниям.

Капитализация ритейлера одежды Abercrombie & Fitch Co. увеличилась на 14,7% после выхода квартальной отчетности, оказавшейся сильнее ожиданий аналитиков. Abercrombie также улучшила годовой прогноз выручки и прибыли в расчете на акцию.

Бумаги сети универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) подешевели на 0,3%. Компания зафиксировала резкое падение чистой прибыли и умеренное сокращение выручки в первом финквартале, понизила прогноз чистой прибыли по итогам года.

Цена акций Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) выросла на 1,7%. Квартальная прибыль оператора сети магазинов спортивных товаров превзошла прогнозы аналитиков, а рост его сопоставимых продаж пятый квартал подряд превысил 4%.

Нефтегазовая Chevron Corp. (SPB: CVX) потеряла 1,3% рыночной стоимости после сообщений, что новая лицензия, выданная компании, позволяет ей сохранить активы в Венесуэле, но не дает возможности экспортировать нефть из страны.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 244,95 пункта (0,58%) и составил 42098,7 пункта.

Значение S&P 500 опустилось на 32,99 пункта (0,56%) - до 5888,55 пункта.

Nasdaq Composite потерял 98,23 пункта (0,51%), составив 19100,94 пункта.

Азиатские рынки акций растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают внешнеторговые новости из США и итоги заседания Банка Кореи.

Введенные американским президентом Дональдом Трампом глобальные пошлины были признаны незаконными и заблокированы федеральным торговым судом США, сообщают американские СМИ.

"Коллегия из трех судей Суда США по международной торговле в Нью-Йорке вынесла это решение, поддержав ряд исков, в которых утверждалось, что Трамп неправомерно применил закон о чрезвычайном положении для оправдания сборов", - пишет Bloomberg.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи, комментируя решение суда, заявил: "Отношение зарубежных стран к Соединенным Штатам, остающееся без ответа, привело к историческому и постоянному торговому дефициту Америки".

Он подчеркнул, что "неизбранные судьи не должны решать, как правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации в стране". Ожидается, что Белый дом будет обжаловать судебное решение, отмечает Trading Economics.

Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 1,1%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги CSPC Pharmaceutical, дорожающие на 11,6%.

Рыночная стоимость Wuxi Biologics (Cayman) Inc. увеличивается на 9%, Meituan (SPB: 3690) - на 6,2%, WuXi AppTec Co. Ltd. - на 5,7%, Shenzhou International Group Holdings - на 5%.

China Unicom (Hong Kong) Ltd. теряет 2,6% капитализации, China Shenhua Energy - 1,5%, CK Infrastructure и BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. - 1,2%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - 0,7%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 1,8%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Hino Motors (+6,8%).

Котировки бумаг Nissan Motor растут на 6%. Агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы сообщило, что автопроизводитель рассматривает возможность привлечения более 1 трлн иен ($7 млрд) за счет размещения облигаций и продажи активов.

Рыночная стоимость Recruit Holdings повышается на 5,7%, Fujikura - на 5,3%, Sumitomo Electric Industries - на 5%.

Цена акций BayCurrent Inc. снижается на 5%, BANDAI NAMCO Holdings - на 2,4%, Shiseido - на 1,8%, Nitori Holdings - на 1,7%, NEXON - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 1,8%.

Банк Кореи в четверг понизил размер базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) - до минимальных с сентября 2022 года 2,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Регулятор отметил стабильность инфляции в стране, но указал на перспективы значительного замедления экономического роста и ухудшил его прогноз на этот год до 0,8% с 1,5% на фоне ослабления внутреннего спроса и замедления роста экспорта в связи с изменениями внешнеторговой политики США.

Стоимость акций Posco увеличивается на 2,2%, Hyundai Motor - на 4,3%, Korean Air Lines - на 1,1%, Samsung Electronics - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

Цена акций ANZ растет на 0,1%, Westpac - на 0,9%.

Капитализация BHP уменьшается на 1%, Rio Tinto - на 1,2%.

Цены на нефть активно поднимаются утром в четверг после существенного роста по итогам предыдущей сессии, участники рынка оценивают сигналы о сокращении запасов нефти в США и ждут решения ОПЕК+ об объемах добычи в июле.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск повышается на $0,91 (1,4%), до $65,81 за баррель. В среду эти контракты подорожали на $0,81 (1,26%), до $64,90 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,94 (1,52%), до $62,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $0,95 (1,56%), до $61,84 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,24 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 2,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на рост запасов нефти на 1 млн баррелей.

Тем временем накануне министры стран ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 30 ноября.

В субботу состоится встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки. Ожидается, что на ней будет обсуждаться возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.