SberCIB повысил прогнозную цену акций Озон Фармацевтики до 77 руб

SberCIB Investment Research повысил прогнозную цену акций ПАО "Озон Фармацевтика" с 63 до 77 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Финансовые и операционные показатели компании за первый квартал текущего заметно превысили прогнозы, констатируют эксперты.

Аналитики инвестбанка, с учетом опубликованной отчетности, прогнозов менеджмента и статистики фармацевтического рынка, обновили оценку эмитента: в 2025 году, по их мнению, выручка вырастет на 23% на фоне активной работы с аптеками и вывода новых препаратов, рентабельность по EBITDA достигнет 36,5%, а дивиденд за 2025 год составит 1,3 руб./акцию.

Уточнение финансовых прогнозов и понижение ставки дисконтирования позволили поставить новый таргет SberCIB для акций "Озон Фармацевтики" - 77 руб. за штуку с оценкой "покупать", указывается в обзоре.

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